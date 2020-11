In Sicilia l’indice di trasmissibilità del covid scende, ma non basta per stare tranquilli

L’indice di trasmissibilità del covid scende, ma non basta per stare tranquilli. Il monitoraggio dell’Istituto Superiore della sanità(Iss) dice che l’Rt in Sicilia passa dal 1,42 verificato il 25 ottobre all’1,40 di inizio novembre. Se l’andamento si mantiene la Sicilia dovrebbe arrivare nei prossimi giorni ad un Rt di 1.28 che costituisce un abbassamento percentuale sostanzioso se si considera che la Sicilia ha toccato la soglia fatidica di 1,50 che ha fatto scattare la zona arancione per tutta l’Isola. Non c’è comunque da stare allegri alla luce della diffusione del virus e lo conferma anche la cabina di regia dell’ISS che dice che la classificazione del rischio in Sicilia resta alta anche se la carica aggressiva diminuisce.

L’andamento settimanale (25 ottobre-1 novembre) segnala 153 contagi in più rispetto ai 504 della settimana precedente. La cabina di regia conferma la «probabilità di una escalation a rischio alto nei prossimi 30 giorni», stimata in «più del 50%», sul tasso di tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva (29% il dato al 1° novembre) e nelle degenze ordinarie, attestato al 26% e sempre più vicino al limite del 40%).

La Sicilia al momento rimane arancione ma gli esperti del Comitato tecnico scientifico della Regione auspicano un lockdown totale per via di comportamenti non corretti. Le spiagge affollate grazie al bel tempo, i lungomare e i centri storici pieni di gente sono la testimonianza di una sottovalutazione dei rischi da parte di una fetta della popolazione siciliana rispetto alla pericolosità del virus..

Le raccomdandazioni della cabina di regia sono state fatte proprie dall’assessorato alla salute che pensa a fronteggiare l’onda d’urto dell’aumento dei nuovi positivi. Il dirigente generale del Dipartimento Pianificazione strategica dell’assessorato regionale alla Salute, Mario La Rocca, ha inviato una circolare a tutti i direttori generali delle aziende sanitarie, ospedaliere e Policlinici chiedendo di organizzare gli ospedali. Insomma bisogna prepararsi al peggio. «Qualora si rilevassero carenze di organico all’interno dei reparti impegnati nell’assistenza dei pazienti Covid e nello specifico di malattie infettive, pneumologie, Utir e aree di emergenza – scrive La Rocca – bisogna integrare la dotazione impiegando dirigenti medici strutturati individuati tra discipline equipollenti o affini e successivamente anche di altre unità operative».