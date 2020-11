Ha origini siciliane Jill Jacobs, la nuova first lady americana

Con l’elezione del Presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden, per la prima volta entrerà alla Casa Bianca un pezzetto di Italia e di Sicilia: la first lady, Jill Jacobs. Come scoperto da Antonio Federico, appassionato di ricerche genealogiche, Placido Giacoppo, bisnonno della first lady, il 29 maggio del 1900 lasciò Gesso, piccolo paese di 500 anime in provincia di Messina, per gli Stati Uniti. I Giacoppo arrivarono, come tutti gli altri emigrati italiani, a bordo di una nave partita da Napoli ed arrivata ad Ellis Island, dove rimasero per la quarantena. Anche il nonno della first lady, nato proprio a Gesso, il 12 agosto del 1898, partì con il padre. Il suo nome era Domenico Giacoppo, poi trasformato in Dominic Jacobs, dopo il suo arrivo negli Stati Uniti.

Jill Jacobs, professoressa in un community college, incontrò 45 anni fa il giovane Joe Biden di cui divenne oltre che moglie, consigliera. La nuova first lady, in diverse uscite durante la campagna elettorale, ci ha tenuto a ricordare il suo orgoglio nell’appartenenza alla comunità italoamericana della Pennsylvania. Qualche anno fa, in una intervista rilasciata a Vogue, Jill Jacobs, aveva confermato le sue origini siciliane raccontando come fosse cresciuta “mangiando italiano ogni domenica, con la ‘minestra maritata’, le braciole e la pasta fatta in casa”.

Il sindaco di Messina Cateno De Luca spera di poter ospitare un giorno la famiglia Biden: «Spero che ci sia la possibilità di qualche viaggio in Italia da parte del presidente Biden e che venga a Messina. Ospiteremo lui e la moglie per far vedere alla first lady le origini della sua famiglia, visitando Gesso e facendole conoscere le tradizioni culturali, culinarie e artistiche della sua terra d’origine».