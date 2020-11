Sono 1.423 i casi di covid in Sicilia in 24 ore. Ben 34 le vittime, mai così tanti in un giorno, così come i contagi. 2 malati in più in terapia intensiva (159 in tutto) e 10 in regime ordinario (1.157), quindi meno rispetto a giovedì, con un trend in discesa. Tamponi effettuati 9.525. Sono 19.513 gli attuali positivi, 18.197 in isolamento domiciliare, sono 28.825 i casi totali e 8.684 i dimessi guariti.