Musumeci tutto chiacchiere e distintivo sulla Sicilia arancione

Musumeci attacca Conte ma i numeri lo inchiodano e soprattutto evidenziano gravi ritardi nell’organizzazione delle strutture sanitarie siciliana per fronteggiare la seconda, prevedibile, seconda ondata. L’inclusione della Sicilia nella fascia arancione insieme alla Puglia per il contenimento della pandemia da covid non è stata gradita a Palermo ed il presidente della Regione ha parlato di decisione “assurda e irragionevole”. Il presidente ha chiesto al ministro della salute Speranza, di modificare il provvedimento anche perché non c’è stata alcuna preventiva intesa con la Regione ed è al di fuori di ogni legittima spiegazione scientifica. Speranza ha risposto a stretto giro di posta dicendosi basito da questo atteggiamento, invece di assumersi responsabilità palesi.

La zona arancione, difatti, è basata innanzitutto sull’indice Rt che in Sicilia è 1,42 e e sull’occupazione delle terapie intensive (25,5%), vicini rispettivamente alle soglie d’allerta di 1.50 e 30%. Ci sono poi altri indici che il Ministero della salute, basandosi sul report dell’Iss aggiornato al 30 ottobre, ha tenuto presente.

Il primo è il trend dei focolai in rapida crescita: da 341 a 504 in una settimana. E poi c’è il «rischio di una escalation a rischio alto nei prossimi 10 giorni», con più del 50%» di probabilità che le terapie intensive entrino in sofferenza e che l’occupazione dei posti letto nelle aree mediche superi il limite d’allarme del 40%. Pur se la Sicilia ha un basso impatto del Covid-19 sui servizi territoriali sull’aumento della diffusione del virus l’Iss definisce «alto» il rischio per una «dichiarata trasmissione non gestibile in modo efficace con misure locali (zone rosse)». Il report dunque assegna un rischio alto con probabilità alta di progressione» dovuta a «molteplici allerte di resilienza».

SICILIA ZONA ARANCIONE: TUTTO QUEL CHE C’E’ DA SAPERE

Nei provvedimenti per il contenimento della pandemia di covid dell’ultimo dpcm del governo la Sicilia è stata inserita nella fascia arancione. E’ il colore con il quale il dpcm ufficializzato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, viene indicato una regione con un rischio intermedio per il coronavirus: quello più grave è il rosso. Il dpcm scatterà venerdì e resterà in vigore fino a giovedì 3 dicembre. In Sicilia sarà vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza ed è inoltre vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute o per situazioni di necessità. Chiuderanno per tutto il giorno, 7 giorni su 7, i bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie. Via libera anche all’asporto, ma solo fino alle 22 e con il divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze del locale. Fanno eccezione a questa regola gli autogrill, i punti di ristoro degli ospedali e gli aeroporti. Fanno eccezione anche le mense e il catering, con l’autorizzazione per tutti alle attività di ristorazione con consegna a domicilio fino alle 22, orario in cui scatta per tutti il cosiddetto “coprifuoco”. Così come per tutte le altre aree, difatti, è prevista la limitazione della circolazione delle persone dalle 22 alle 5 del mattino successivo. In caso contrario, occorrerà giustificare i propri spostamenti.

Uscire dal proprio comune, però, è consentito per raggiungere servizi che nel proprio centro di residenza non ci sono (ad esempio i paesi senza banca). Il modulo per l’autocertificazione, già disponibile sul sito del Viminale, è lo stesso che era stato predisposto in occasione del dpcm del 24 ottobre e già utilizzabile per le ordinanze in vigore nelle Regioni dove era stato stabilito il “coprifuoco”. Si tratta di un modello standard, che avranno a disposizione tutte le pattuglie delle forze di polizia, dove i cittadini dovranno indicare i motivi dello spostamento (per ragioni di lavoro, necessità e salute). I controlli verranno fatti a campione e chi non riuscirà a dimostrare il motivo indicato nell’autocertificazione, verrà denunciato. L’autocertificazione è obbligatoria anche per muoversi nelle zone rosse (ad esempio serve per chi deve recarsi dal parrucchiere in una zona rossa).

Invariato il modello sulle scuole: la didattica a distanza si applica obbligatoriamente alle sole scuole superiori, con la possibilità di proseguire invece in presenza fino alla terza media. Salvi, invece, parrucchieri e centri benessere, mentre arriva lo stop per musei e mostre, la chiusura dei centri commerciali nei fine settimana, quando però resteranno aperti farmacie ed edicole.