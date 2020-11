L’insularità costa tanto quanto il covid: è caro vivere in Sicilia

Vivere in Sicilia fa perdere a ogni siciliano una cifra compresa fra 1.200 e 1.300 euro. È il risultato di uno studio sulle conseguenze dell’insularità presentato dall’assessore regionale all’Economia Gaetano Armao, che dice: “Un danno che era già sotto gli occhi di tutti ma che adesso ha contorni ben precisi e assume plasticamente le sembianze di un macigno che soffoca lo sviluppo dell’Isola, penalizzata da sempre sia nel contesto europeo che in quello nazionale».

In termini di Pil (Prodotto interno lordo) l’insularità costa tanto quanto il covid. “La perdita di Pil che quest’anno avremo a causa degli effetti economici della pandemia – dice Armao – è minore rispetto a quella che ogni anno causa la condizione di insularità. In questo momento l’ipotesi di perdita di prodotto interno lordo, che a livello nazionale è tra il 9 e il 10 per cento, in Sicilia è tra il 5 e il 6”. Le 2 analisi addebitano all’insularità costi più alti: si va dal 6,8% o calcolato in base al costo dei trasporti al 7,4% provocato sul Pil pro capite, con una stima che in valore assoluto oscilla fra 6 e 6,5 miliardi all’anno. L’insularità pesa e nella visione dell’assessore Armao è come ogni anno si abbattesse sul Pil della Sicilia un dramma come quello della pandemia.

Tra gli indicatori che hanno portato alla fotografia incidono svariati fattori che spaziano dalla dotazione infrastrutturale ai costi di trasporto. L’Isola figura indietro soprattutto alla voce “competitività” riferita, in particolare, a infrastrutture, capitale umano e innovazione. Anche nel contesto nazionale l’Isola è storicamente caratterizzata da un pesante divario rispetto alle altre regioni italiane, come registrato dai principali indicatori socio-economici: nel 2018 il prodotto interno lordo pro capite è risultato pari a 17.721 euro collocandola in penultima posizione, seguita soltanto dalla Calabria con un Pil pro capite di 17.021 euro «L’entità finanziaria annuale dei costi dell’insularità è per la Sicilia maggiore degli effetti economici della pandemia Covid 19 – ha concluso l’assessore all’Economia – Lo studio rappresenta, nel caso ce ne fosse bisogno, un argomento in più per ottenere ciò che chiediamo, vale a dire le stesse opportunità di ogni altro territorio».