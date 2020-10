L’app Immuni va male in Sicilia con appena 340.000 download

Sono poco meno di 340.000 i siciliani che hanno scaricato l’app Immuni, su oltre 4,3 mln di isolani al di sopra dei 14 anni, con una percentuale del 7,8%, la più bassa in Italia. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, in Italia più di 9 milioni di persone hanno scaricato l’app, pari al 12,5% della popolazione. Abruzzo, Toscana, Emilia Romagna e Sardegna si collocano tra le regioni più virtuose, con più del 15% della popolazione che ha scaricato l’applicazione, mentre Campania e Calabria, insieme alla Sicilia, presentano percentuali inferiori al 10%.

Immuni è l’app gratuita creata per combattere il covid, avvertendo gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se da asintomatici. A chi si è trovato a stretto contatto con un utente risultato positivo al virus, l’app invia una notifica che lo avverte del potenziale rischio di essere stato contagiato. Grazie all’uso della tecnologia Bluetooth Low Energy, questo avviene senza raccogliere dati sull’identità o la posizione dell’utente. I dati, raccolti e gestiti dal Ministero della Salute e da soggetti pubblici, sono salvati su server che si trovano in Italia. I dati e le connessioni dell’app con il server sono protetti.

Con l’avvio della seconda ondata risultano in forte crescita anche le notifiche inviate dall’applicazione, arrivate a oltre 25 mila nei giorni scorsi. Con Immuni c’è un’opzione in più per limitare la diffusione del coronavirus. Più persone la scaricano, più quest’opzione diventa efficace. A seconda dello smartphone si può scaricare da App Store o Google Play.