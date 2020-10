Voli aerei cancellati: ora si può scegliere tra rimborso o voucher

Non solo voucher ma anche rimborso per il ristoro di un volo aereo cancellato unilateralmente dalla compagnia aerea. Grazie all’intervento dell’Antitrust, i passeggeri, se lo preferiscono, avranno diritto al rimborso del biglietto e rinunciare a volare. La vicenda riguarda le compagnie Ryanair, EasyJet, Vueling e Blue Panorama, che sono state nei mesi scorsi oggetto di un procedimento istruttorio alla fine del quale l’Antitrust ha deciso di non adottare alcuna misura cautelare nei loro confronti, da parte loro le 4 compagnie hanno riconosciuto ai loro clienti la possibilità di scegliere fra voucher e rimborso migliorando anche le procedure per ottenerlo.

I 4 procedimenti dell’Autorità erano stati avviati a fine settembre per sospendere la vendita di biglietti per voli poi cancellati unilateralmente, col motivo dell’emergenza covid offrendo in cambio ai consumatori solo i voucher.