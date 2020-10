Sicilia: 2 concorsi da 1.300 posti complessivi per laureati e diplomati

Due concorsi per un totale di 1.300 posti. A distanza dell’ultimo concorso, risalente a 30 anni fa, la Regione torna ad assumere. I posti messi a bando sono 1.300 per rimpinguare il personale dei Centri per l’Impiego mentre altre 40 posizioni riguarderanno altri uffici. Gli avvisi pubblici saranno approvati dalla giunta Musumeci la prossima settimana in modo da mettere in moto la macchina della selezione. Le prove per gli aspiranti dovrebbero già tenersi, pandemia permettendo, già fine anno. La metà dei posti presso i Centri per l’Impiego saranno destinati a laureati, mentre per il resto basterà il diploma. Per espletare le procedure concorsuali la Regione intende affidarsi alla commissione Ripam, l’organismo interministeriale che gestire i concorsi nella pubblica amministrazione. E’ prevista una preselezione dei candidati con un test di cultura generale con domande a risposta multipla. Una legge approvata dall’Ars nel Luglio dello scorso anno ha dato la possibilità di sbloccare i concorsi.