Covid in Sicilia: a casa dalle 23 alle 5, didattica a distanza alle superiori e mezzi pubblici al 50%

Così come preannunciato la nuova ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci prevede nuove e più stringenti misure di contenimento per evitare il diffondersi del covid. Il documento è stato condiviso con il ministro della salute Roberto Speranza, verrà reso noto nelle prossime ore. Fra le misure adottate: la sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole superiori dell’Isola con il contestuale avvio della didattica a distanza; il dimezzamento dell’utilizzo dei posti passeggeri nei mezzi trasporti pubblico urbano ed extraurbano, ferroviario e marittimo e il divieto di circolazione con ogni mezzo dalle ore 23 alle 5 del giorno successivo. In pratica tutti a casa dalle 23 alle 5.