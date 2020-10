VIDEO Musumeci: “Contro il covid stringere i denti e resistere”

Stringere i denti, resistere. Il presidente Nello Musumeci lancia il suo appello ai siciliani nei 13 minuti di video messaggio a tutta la comunità che trovate in fondo all’articolo. Il presidente della Regione è apparso pacato e riflessivo, quasi paternale: “Non serve la paura, dobbiamo essere cauti e attenti. Quando si è in guerra, e questa è una guerra, non si può condurre una vita normale». Un motivo per chiedere «un sacrificio in più alla comunità siciliana», perché «dobbiamo stringere i denti, c’è ancora un inverno da affrontare. Mi appello allo spirito unitario di noi siciliani quando nei mesi di marzo, aprile, e maggio non si vedeva anima viva in giro».

Poi l’analisi del momento del momento e di quanto la Regione farà: “C’è stato un ritorno del virus come avevamo previsto in estate. I numeri sono noti a tutti, il dato sui contagi cresce giorno dopo giorno. Alcune regioni come la Campania sono in difficoltà. Noi non siamo in emergenza ma dobbiamo evitare di arrivarci e a questo serve la responsabilità di ognuno di noi. Abbiamo una strategia, quella di individuare il positivo nel territorio, una volta individuato lo isoliamo mettendo al sicuro lui e le eventuali persone che sono state con lui. Per questo motivo – aggiunge Musumeci – serve lo screening, servono tamponi, serve una presenza sul territorio sempre più massiccia.

Abbiamo pubblicato un bando per mettere assieme migliaia di operatori sanitari, il bando scade nelle prossime ore ma già circa tremila persone hanno già aderito, sarà il personale che andrà alla ricerca del positivo asintomatico».Musumeci ha anche annunciato che il bando per reclutare assistenti e tecnici sanitari sarà pubblicato in tempi brevissimi. Un riferimento anche all’impatto economico delle ultime misure del governo nazional: «Ho ricevuto i rappresentanti della categoria dell’organizzazione di eventi, che in Sicilia ha un peso di gran lunga maggiore. Voglio augurarmi che lo Stato sappia essere presente con gli impegni che ha assunto a sostegno delle migliaia di imprese siciliane che con i provvedimenti del presidente del Consiglio saranno costrette inevitabilmente a limitare la propria attività e alcune a sospenderla. Se chiediamo a un’impresa di chiudere per tre mesi dobbiamo anche consentire all’imprenditore e ai dipendenti di portare un pezzo di pane a tavola». Ed alla fine una certezza: “Alla fine ne usciremo vincitori”.