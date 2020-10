Un dirigente dell’assessorato regionale alla Salute risultato positivo al covid. L’assessorato resterà chiuso fino a lunedì per sanificazione. Una decina di dirigenti sono stati sottoposti al tampone e sono in isolamento fiduciario. Anche l’assessore Ruggero Razza si è sottoposto al tampone ed è risultato negativo. Già a settembre gli uffici erano rimasti chiusi per un dipendente trovato positivo