Allerta gialla per maltempo in Sicilia: previsti forti temporali

Allerta gialla della protezione civile per le prossime 24 ore in Sicilia, spazzata da un forte vento e con un repentino abbassamento delle temperature. Le condizioni meteo si manterranno piuttosto instabili con temporali sparsi, a tratti anche intensi. Da martedì 29 il vortice ciclonico responsabile del maltempo si allontanerà e il sole tornerà a splendere su buona parte del territorio, con una risalita delle temperature. Nessun danno di rilievo si registra finora in provincia di Ragusa a causa del maltempo e, soprattutto, del forte vento.