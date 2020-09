Covid, ospedali pieni in Sicilia. E’ allerta: pronti 766 posti letto

Ancora al rialzo i numeri del covid in Sicilia e sempre di più i posti letto occupati negli ospedali che iniziano ad essere messi sotto pressione. L’assessorato alla Salute sta quindi lavorando per aggiungere, al piano presentato alla Commissione Sanità, circa 80 pasti di degenza ordinaria per malati covid, di cui 30 dovrebbero essere attivati già nelle prossime ore. Ma non solo, verrà attivata anche una procedura secondo la quale, all’occorrenza, verranno indivuati ulteriori posti. Così facendo, una volta esaurita la disponibilità in un ospedale altri pazienti contagiati potrebbero essere ricoverati in un altro presidio già previsto nel piano. Nel piano presentato alla Commissione sono previsti 604 posti di degenza ordinaria per assistere i malati covid e 162 posti di terapia intensiva. A questi si aggiungono i posti di sub terapia intensiva che in 48 ore possono essere trasformati in terapia intensiva.