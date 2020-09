Covid, in arrivo in Sicilia 2 milioni di tamponi rapidi. Razza: “Non escludo una crescita dei contagi”

L’assessore regionale alla salute Ruggero Razza annuncia 2 milioni di tamponi rapidi e guarda con apprensione al prossimo futuro. Dice Razza: “Nei prossimi mesi ci attendiamo una crescita di contagi e una maggiore necessità di cure. Nei prossimi 6 mesi, senza un vaccino e non ci sarà, sarà fondamentale il ricorso alle buone prassi». Altro passaggio di Razza sulla consistenza della rete ospedaliera che starebbe subendo alcune criticità con il numero di nuovi ricoveri. «Non c’è ragione di temere che la rete della nostra regione non sia in condizione di reggere».

Sui tamponi e sui test sierologici Ruggero Razza ha parlato coni numeri alla mano: Ad oggi in Sicilia sono stati effettuati 170.800 test sierologici. Se aggiungiamo il numero di tamponi, 402.836, arriviamo a circa 600.000 casi testati.