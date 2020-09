Maltempo in Sicilia nelle prossime ore: allerta gialla per temporali

Maltempo in arrivo in Sicilia nelle prossime ore con allerta gialla per temporali. L’area di bassa pressione porterà instabilità anche sui settori occidentali della Sicilia. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile, che ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello emesso nella giornata di mercoledì. L’avviso prevede quindi precipitazioni a prevalente carattere temporalesco accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate e forti raffiche di vento.