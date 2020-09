Si torna a scuola in Sicilia dopo 6 mesi: in classe senza mascherina

Anche in Sicilia riaprono le scuole dopo l’accordo sul trasporto pubblico locale e le regole sulla mascherina che si potrà evitare di indossare in classe. Tra banchi singoli che cominciano ad arrivare, sanificazioni e mascherine, gli istituti di tutta Italia si preparano ad aprire i battenti per la prima volta dopo sei mesi, pronti – chi più, chi meno – ad ospitare gli studenti alle prese con i corsi di recupero. Nell’isola le scuole riapriranno il 14 settembre, ma ciascun istituto è libero di far slittare la riapertura anche di 10 giorni.

A distanza e in sicurezza, quindi, centinaia di migliaia di studenti torneranno in aula, e con loro insegnanti e personale Ata. In aula, come accennato, si starà senza mascherina, salvo nei casi in cui non si può rispettare il distanziamento fisico. Per questo molte scuole hanno organizzato le attività scolastiche anche in altre strutture, a volte anche in teatri o parrocchie che hanno messo a disposizione i propri locali. Alcune lezioni, come quelle di educazione fisica, si terranno mantenendo il distanziamento o, in extrema ratio, a distanza. Un’ulteriore decisione del Comitato Tecnico Scientifico, comunque, è prevista per i primi giorni di settembre, quando si prenderà anche una decisione sull’uso dei dpi nei luoghi comuni.

Durante l’ingresso e l’uscita da scuola, che saranno indicati con chiarezza come avviene nei locali pubblici, sarà obbligatorio indossare la mascherina, così come sarà obbligatoria negli spazi comuni. Ovviamente con la febbre oltre 37,5°, o con i sintomi del covid, si resterà a casa e si procederà all’attivazione di tutte le misure per verificare la presenza del virus e fare l’eventuale tampone. La temperatura dovrà essere misurata a casa e non a scuola.