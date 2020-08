Covid: in Sicilia situazione in peggioramento, stabile nel Ragusano

A differenza della settimana scorsa, quando c’era stato un calo dei nuovi casi di covid, questa volta la Sicilia “segue” il trend del resto d’Italia e registra anche lei un segno “+”: 290 da sabato 22 a sabato scorso contro i 240 tra il 15 e il 22 agosto. Si tratta della seconda peggior settimana, in termine di crescita, da aprile ad oggi, “superata” dai 303 contagi dei giorni tra l’8 e il 15 agosto. Attualmente ci sono 1.084 positivi di cui 70 ricoverati in ospedale 10 in terapia intensiva e 1.004 in isolamento domiciliare, per un totale di 4.257 casi dall’inizio della pandemia. Rimane fermo ormai da più di una settimana il dato dei decessi: 286. Il numero di positivi sabato scorso era di 874 (210 in meno). I guariti negli ultimi sette giorni sono stati 80. In aumento invece, e anche in maniera netta, i ricoveri ordinari (da 53 a 70, + 13) e quelli in terapia intensiva (+2, ora 10).

L’aspetto positivo è che non c’è stata la temuta impennata, anche se i dati rimangono comunque, se non preoccupanti, sicuramente da tenere d’occhio. Sono passate comunque due settimane dall’ordinanza di Musumeci per i tamponi e per i controlli da chi proviene da Malta, Croazia, Spagna e Grecia, quindi la prossima sarà determinante per vedere i reali effetti. A livello regionale l’Rt della Sicilia è sceso a 0.68, dopo che nelle scorse settimane aveva abbondantemente superato la soglia dell’1, ma come abbiamo visto, l’indice di contagio non sempre svela l’attuale situazione. Resta invece stabile il trend in provincia di Ragusa.