La chiesa siciliana offre edifici e spazi parrocchiali per le scuole

La chiesa siciliana mette a disposizione edifici e spazi parrocchiali per le scuole. Un protocollo di intesa è stato perfezionato tra l’assessorato regionale all’Istruzione, la Conferenza episcopale siciliana, Anci e Usr finalizzato alla possibile utilizzazione, in comodato d’uso, di spazi parrocchiali ed edifici ecclesiastici, da destinare all’accoglienza degli studenti, in vista della ripresa delle attività didattiche nel rispetto delle misure anti covid. L’atto d’intesa potrà essere utile in sede locale per intese tra amministrazioni locali e autorità ecclesiastiche.

«Confidiamo che l’intesa appena siglata – spiega l’assessore Roberto Lagalla – possa favorire la ulteriore disponibilità di spazi aggiuntivi per quegli istituti scolastici che ancora si trovino in condizioni di difficoltà per mancanza di locali adeguati a garantire le opportune misure di distanziamento anti covid».

«Le Chiese di Sicilia – interviene l’Arcivescovo – sono ben liete di poter garantire piena collaborazione alle istituzioni scolastiche, all’Anci e all’Usr, nel mettere a disposizione spazi accessori e consentire un avvio sereno dell’anno scolastico. La scuola, l’istruzione e l’educazione dei giovani devono essere al centro del bene comune di tutti». Secondo una stima approssimativa in Sicilia mancano circa 600 aule per accogliere le classi che saranno suddivise in gruppi per evitare una alta concentrazione. Gli istituti potranno ricorrere a parrocchie e istituti religiosi per recuperare aule e soddisfare così, almeno temporaneamente le loro esigenze.