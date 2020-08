Emergenza sbarchi di migranti in Sicilia: oltre 1.000 negli hotspot, compreso un morto

È sempre più allarme migranti in Sicilia. “Altri 30 sbarchi a Lampedusa. Nell’hotspot sono di nuovo più di mille: 600 in sole 48 ore. 4 barchini con un totale di 74 tunisini, a partire dalla mezzanotte, sono stati soccorsi nelle acque antistanti a Lampedusa dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza. A bordo da un minimo di 8 persone a un massimo di 38. E prima della mezzanotte i carabinieri dell’isola hanno intercettato, fra Cala Creta e molo Madonnina, altri 37 e 13 tunisini. In 24 ore sull’isola si sono registrati 30 approdi, per un totale di 510 extracomunitari. Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 1.050 persone a fronte di una capienza massima di 192.

Intanto sono 49 i migranti sbarcati a Marzamemi e trasferiti in una struttura di accoglienza di contrada Pantanelli a Siracusa. La barca a vela con a bordo anche 8 donne e 4 minorenni è stata individuata a circa 2 miglia a largo del borgo marinaro in provincia di Siracusa ed è stata poi autorizzata ad attraccare al Porto Fossa a Marzamemi. I migranti sono in buone condizioni di salute. A bordo dell’imbarcazione sono stati effettuati i tamponi per il covid. Degli immigrati sbarcati in Sicilia, uno di loro è cadavere. Da accertare le cause del decesso.

Il governatore della Sicilia ha esternato tutta la sua contrarietà avverso la decisione del Tar si sospendere la sua ordinanza con cui imponeva lo sgombero di hotspot e centri di accoglienza per migranti per motivi sanitari, in accoglimento quindi della richiesta presentata dal Viminale. Il tribunale amministrativo si riunirà in camera di consiglio il 17 settembre per discutere nel merito. Alla base dell’impugnazione la considerazione che la gestione del fenomeno migratorio è competenza dello Stato, non delle Regioni.”Nessuno pensi che un ricorso possa fermare la nostra doverosa azione di tutela sanitaria. Compete a noi e non ad altri. E su questa strada proseguiremo”, aveva replicato Musumeci. Secondo il Viminale i migranti sbarcati dal 1 gennaio al 25 agosto sono 17.504, più del triplo di quelli dell’anno scorso.