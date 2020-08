Emergenza scuola in Sicilia: servono i banchi e 600 aule in più

In Sicilia servono 600 aule in più e i banchi arriveranno solo a fine settembre. A poche settimane dall’inizio dell’anno scolastico i nodi restano tutti sul tappeto e largamente irrisolti. A cominciare dagli ambienti supplementari dove ospitare le classi numerose che dovranno essere suddivise in gruppi più piccoli. Servono auditorium , teatri, palestre, sale convegni ed i comuni sono alle prese con il difficile reperimento anche perché questi ambienti non possono essere lontani dalla sede principale dell’istituto di riferimento.

Anche per i banchi ci sono problemi perchè senza quelli monoposto non si può garantire la distanza minima. In Sicilia ne dovrebbero essere assegnati 443 mila perché le scuole siciliane hanno una dotazione di banchi biposto del 70 per cento. I nuovi banchi arriveranno in tre lotti da Roma. La prima assegnazione entro l’8 settembre, il secondo lotto a fine settembre ed una terza parte solo ad ottobre inoltrato.

Il capitolo docenti non è meno spinoso. Per l’emergenza sanitaria si faranno 2.500 assunzioni di personale Ata(amministrativi, ausiliari e tecnici). I dirigenti scolastici sono stati poi autorizzati ad assumere docenti a tempo determinato. Il limite massimo in Sicilia è di 3.500 che andranno soprattutto alla scuola primaria visto che qui le classi sono più numerose e bisogna sdoppiare. Alle superiori quando sarà il caso si faranno doppi turni e didattica a distanza. Altro capitolo aperto è la questione trasporti con la necessità del distanziamento negli autobus per i 150 mila pendolari che ogni giorno in Sicilia si recano a scuola con un mezzo pubblico. Gli autobus potranno accogliere solo il 60 per cento della capacità dei passeggeri ed allora gli studenti dovranno viaggiare in orari differenziati. Con conseguenze dirette sull’orario scolastico che i dirigenti dovranno differenziare. Non è per niente facile anche perché famiglie, associazioni di categoria e sindacati sono sul piede di guerra e non vogliono rischiare la salute dei propri figli se le garanzie a scuola non saranno massime.