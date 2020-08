Covid, Sicilia regione con minor numero di tamponi: troppi i positivi

La Sicilia è la regione con il minor numero di tamponi in rapporto alla popolazione residente e la seconda in Italia per numero di positivi: il numero di tamponi, 6,57% dei residenti, è meno della metà della media nazionale che è di 13,29%. Secondo l’elaborazione dell’Ufficio Statistica di Palermo, la Sicilia ha, dopo la provincia di Trento, il secondo maggior valore di ricoverati in terapia intensiva per 100 mila abitanti: ed è il secondo maggior valore in assoluto dopo la Lombardia. Sono stati, infatti, eseguiti 2.146 i nuovi tamponi, mentre il numero totale degli stessi dall’inizio dell’emergenza è di 326.347. L’ultimo dato diffuso riguarda il rapporto guariti/dimessi: la Sicilia ha il più basso rapporto di guariti/dimessi rispetto ai positivi, il 70,3% contro la media nazionale del 90,6%.

Il numero degli attualmente positivi sale quindi 903, sono 843 i soggetti in isolamento domiciliare (11 in più rispetto alla giornata di sabato). Sono 4.002 i casi totali dall’inizio della pandemia, 2.813 i guariti (6 in più rispetto a sabato). Il dato dei decessi resta fortunatamente fermo a 286. Sono stati eseguiti 2.146 i nuovi tamponi, mentre il numero totale degli stessi dall’inizio dell’emergenza è di 326.347. Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando ha rivolto un appello al presidente della regione: “Chiedo che siano intensificati i controlli tramite tampone ai cittadini residenti in Sicilia e si proceda ad una migliore tracciabilità di chi, soprattutto le migliaia di turisti che stanno affollando alcune zone dell’isola, arriva da altre regioni o dall’estero”.