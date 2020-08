Il primo trapianto di utero in Italia è stato eseguito a Catania

Eseguito al Centro Trapianti del Policlinico di Catania, in collaborazione con l’Azienda ospedaliera Cannizzaro, il primo trapianto di utero in Italia. La paziente è una donna siciliana di 30 anni. La donatrice è una donna di Firenze di cui era stata certificata la morte cerebrale. Cinque equipe hanno operato nel capoluogo toscano, visto che la donazione ha riguardato anche altri organi: i polmoni, il fegato, il pancreas e i reni, dando una nuova vita ad altre donne.

A Catania il trapianto di utero è stato portato avanti dall’equipe composta dai professori Pierfrancesco e Massimiliano Veroux, del Policlinico, e da Paolo Scollo e Giuseppe Scibilia, dell’ospedale Cannizzaro. La 30enne è in terapia intensiva ma in buone condizioni di salute, si attende adesso il trascorrere di 72 ore per confermare il buon esito dell’operazione.