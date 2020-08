Ferragosto da girarrosto in Sicilia, ma al Nord sono previsti temporali

La giornata di ferragosto non sarà solo di caldo e afa. È concreto infatti il rischio di qualche temporale che andrà a “rovinare” la giornata di festa. Sarà una Italia spezzata in due: il meteo al Sud parla di caldo e afa mentre il meteo al Nord prevede temporali. La giornata di ferragosto sarà quindi ampiamente soleggiata e calda su tutto il Paese, con caldo intenso in particolare in Sicilia. Le previsioni meteo di domenica indicano che l’alta pressione nord africana continuerà ad avvolgere l’Italia con il suo carico di caldo a tratti anche opprimente. Dal pomeriggio si avvertiranno gli effetti del passaggio di una perturbazione in transito sul centro Europa con il rischio di qualche temporale sui rilievi alpini, prealpini specie tra Piemonte, Lombardia e Alto Adige.