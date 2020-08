Covid: ecco perché la Sicilia non può permettersi un altro lockdown

L’indice di trasmissibilità del covid permane alto in Sicilia: 1.41, con un’impennata di contagi di nuovi positivi. “Un aumento senz’altro atteso – commenta al Giornale di Sicilia l’assessore regionale alla salute Ruggero Razza – Quando il governo nazionale ha deciso di aprire alla Fase 2 aveva messo in conto che l’aumento dei contatti avrebbe potuto determinare una crescita del contagio. Incide sicuramente il numero dei migranti positivi, un terzo del totale, e anche il numero dei cittadini tornati dalle vacanze all’estero. Ma la Sicilia non può permettersi un nuovo lockdown, abbiamo il dovere di far comprendere a tutti i siciliani che adottare regole come il distanziamento sociale o indossare la mascherina significa avere rispetto della condizione economica della nostra regione. A settembre prepariamoci a far convivere il virus con la stagione dell’influenza. Il decreto firmato due giorni fa estende l’obbligatorietà del vaccino a tutto il personale sanitario superiore ai 60 anni. Invito dunque tutte le persone più fragili – conclude Razza – a fare il vaccino”.