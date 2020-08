In Italia sono pagate più pensioni che buste paga. Bene Ragusa

Con un notevole grado di certezza, fa sapere l’Ufficio studi della Cgia, si può affermare che il numero delle pensioni erogate in Italia abbia superato quello degli occupati. In virtù degli ultimi dati disponibili, se nello scorso mese di maggio coloro che avevano un impiego lavorativo sono scesi a 22,77 milioni di unità, gli assegni pensionistici erogati sono superiori. Al 1° gennaio 2019, infatti, la totalità delle pensioni erogate in Italia ammontava a 22,78 milioni.

Tutte le 8 regioni del Sud presentano un numero di pensioni superiore a quello degli occupati. La Sicilia, in particolare, presenta il saldo assoluto peggiore (-299 mila) tra le regioni meridionali con 1,66 milioni di pensioni erogate a fronte di 1,36 milioni di occupati. Tra le province siciliane spicca Ragusa tra le 3 province del Sud Italia con un numero di occupati (105 mila) superiore al numero dei pensionati (103 mila). Male le altre province siciliane: saldo negativo di -84 mila per Messina, -71 mila per Palermo, -39 mila per Trapani, -37 mila per Agrigento, -29 mila per Catania, -17 mila per Caltanissetta, -15 mila per Enna, -7 mila per Siracusa. Al Nord, invece, l’unica regione in “difficoltà” è la Liguria, che ha tutte le 4 province con il saldo negativo e il Friuli Venezia Giulia che ha un saldo pari a zero.