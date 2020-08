Capitale della cultura: Modica e Scicli competono con 26 città

Modica e Scicli dovranno competere con altre 26 città italiane per il titolo di “Capitale della cultura italiana 2022”. Nell’elenco ci sono anche due città siciliane, Trapani e Palma di Montechiaro. Tra le altre città italiane Arezzo, Bari, L’Aquila, Pisa, Trani, Verona e Volterra appaiono le più agguerrite ed accreditate.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ha trasmesso al presidente della Conferenza Unificata l’elenco delle città che hanno perfezionato la candidatura. Entro il 12 ottobre la commissione di valutazione definirà un primo elenco delle 10 città finaliste e la procedura di valutazione si concluderà entro il 12 novembre 2020.

Dice il Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini: “In tutte le sue edizioni la Capitale della cultura ha innescato meccanismi virtuosi tra le realtà economiche e sociali dei territori. Non è un concorso di bellezza, viene premiata la città che riesce a sviluppare il progetto culturale più coinvolgente, più aperto, innovativo e trasversale». Dalla sua istituzione il titolo è stato assegnato: nel 2015, alle Città di Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena; nel 2016, a Mantova; nel 2017, a Pistoia, nel 2018, a Palermo. Parma è la Capitale italiana della cultura per il 2020 e 2021.

MODICA E SCICLI IN COMPETIZIONE TRA LORO E CIASCUNA PER LA PROPRIA STRADA

Due dossier per altrettante candidature: Modica e Scicli vanno ognuna per la loro strada per centrare l’obiettivo di “Città della Cultura 2022”. La documentazione con tanto di autorevoli supporter a sostegno delle rispettive candidature che spaziano dall’arte al cinema, dalla letteratura allo spettacolo, è stata presentata ufficialmente entro i termini. Ora toccherà al comitato tecnico scientifico operare entro l’anno la prima scrematura tra le tante domande inviate e decidere. Modica punta sulla Mediterraneità, sull’eredità stratificata di storia, arte e cultura che ne hanno fatto prima la capitale della Contea e poi un modello pregevole di città barocca.

“Orizzonte Mediterraneo” è il titolo dato al dossier ed al quale hanno lavorato 10 gruppi suddivisi per aree per poi elaborare il documento finale. Scicli sceglie ”Il Gioia” come simbolo e non a caso il dossier da 60 pagine recita “In Gioia Vivendi”. Una gioia di vivere che si riassume nel simulacro del Gioia, simbolo di festa, tradizione, effervescenza culturale. Scicli punta anche sul suo contesto barocco e sul traino della fiction del commissario Montalbano e non solo, che hanno reso celebri i suoi scorci, i suoi angoli, le sue atmosfere. 2 dossier ricchi che avrebbero meritato una sintesi per risultare più robusti, più organici e quindi più convincenti ed incisivi per due città che distano appena 12km e che si mettono in gara per un titolo esclusivo di “Capitale della Cultura” lanciandosi una sfida a vicenda tutta iblea che avrebbe meritato più coesione ed unità di intenti.