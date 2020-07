Covid in Sicilia, Musumeci: “Non escludo il ritorno di misure restrittive”

“Non escludo nuove misure restrittive nei prossimi giorni se i casi di coronavirus in Sicilia dovessero ancora aumentare”: lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, a proposito degli ultimi dati e degli affollamenti verificatisi negli ultimi giorni in molte città dell’Isola. “Evitare gli assembramenti, usare la mascherina nei luoghi all’aperto frequentati, usarla sempre nei luoghi chiusi, tranne a casa propria, mantenere la distanza di un metro con persone non conviventi. Tutto questo – dice Musumeci – ci dà un grande aiuto nel tenere bassa la probabilità del contagio. Confidiamo perciò nel senso di responsabilità di ognuno, soprattutto dei giovani, e nella accurata vigilanza delle forze dell’ordine. Vorremmo evitare di adottare nei prossimi giorni misure restrittive – ha concluso Musumeci – ma non ci sentiamo di escluderle a priori”.