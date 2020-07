I numeri del covid sono in crescita in Sicilia anche a causa della movida notturna e degli assembramenti in spiaggia. Le regole anti contagio, a cominciare dalla distanza di sicurezza, non vengono rispettate con la dovuta attenzione e così la Regione, per paura che possano iniziare nuovi focolai, sta preparando una direttiva ai sindaci affinchè aumentino i controlli nei luoghi sensibili, quelli in cui è più facile che si formino assembramenti.