La Regione e l’Anci trovano in extremis l’accordo sulle misure anti covid per le spiagge libere

La Regione e l’Anci trovano l’accordo sulle misure anti covid per le spiagge libere. Meglio tardi che mai, si direbbe, visto che l’estate è già in pieno svolgimento e sugli arenili vige il più completo fai da te, a parte qualche eccezione come Marina di Modica (foto), sulla cui spiaggia il sindaco Ignazio Abbate ha fatto installare degli stalli per il distanziamento degli ombrelloni. La giunta regionale Palazzo d’Orléans preleva 2,5 milioni dal fondo sanitario per destinarli ai Comuni. Serviranno per finanziare cartellonistica, acquisto di igienizzanti, dispenser e attività di sanificazione, insomma tutte le attività che non attengono strettamente ai controlli. Si prevede dunque che i controlli in senso stretto spettino alle forze dell’ordine. Ai Comuni spetterà invece una vigilanza in senso lato, per la quale la Regione finanzia il 50 per cento della spesa.

I soldi saranno distribuiti fra i 126 Comuni costieri in proporzione alla lunghezza delle coste: un comune con poche centinaia di metri di spiaggia, cioè, non ne riceverà tanti quanti ne incassa ad esempio Palermo, che si affaccia sul mare per 12 chilometri. Adesso la giunta bisognerà stilare una tabella di distribuzione. Sarà l’Anci a fissare una lista plausibile di quanto sia dovuto ai singoli comuni costieri.