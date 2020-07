Guerra ai focolai di coronavirus in Sicilia, Razza: “Non è finita”

Isolati i nuovi focolai di coronavirus in provincia di Catania. Sono 113 le persone che dopo il tracciamento dei contatti, sono in isolamento fiduciario, in attesa di essere verificate. Lo ha reso noto l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza a Catania per fare il punto della situazione sul coronavirus nel territorio della provincia etnea. 21 complessivamente i casi positivi dei focolai nel territorio in provincia di Catania: 6 pazienti sono ricoverati, uno in ventilazione. I 2 cluster, come ha spiegato Razza, sono quello di Catania con 8 persone positive e quello di Misterbianco con 4 persone più due in un altro Comune. 2 pazienti di Misterbianco sono guariti. “Noi lo abbiamo detto nei giorni scorsi – ammonisce Razza – guai a chi pensa che la pandemia sia conclusa, guai a pensare che il virus non sia circolante. Per questo è fondamentale tenere fede a tutte le indicazioni”.