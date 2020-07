Covid, nuovo caso a Palermo: positiva donna incinta al 9° mese

Si registra un nuovo caso di coronavirus a Palermo. È una donna di 33 anni, di origini straniere ma residente in Italia e rientrata da qualche giorno nel capoluogo siciliano. La donna, incinta al nono mese, è giunta all’ospedale Ingrassia dopo essere transitata all’ospedale di Partinico. Al nosocomio è stata ricoverata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dove, come da prassi, è stata sottoposta a tampone a cui è risultata positiva al coronavirus. Successivamente la donna è stata trasportata all’ospedale Cervello di Palermo dove attualmente si trova ricoverata. Intanto all’Ingrassia si sta procedendo alla sanificazione dei locali del reparto di Ostetricia e tutti gli operatori entrati in contatto con la signora sono stati sottoposti a tampone. Dalla direzione aziendale dell’Asp di Palermo fanno sapere che sono state avviate, le procedure di verifica di accesso e trasferimento della paziente.

Gds