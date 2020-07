La situazione del covid in Sicilia: nessun nuovo contagio

Nessun nuovo contagio da covid 19 in Sicilia. L’Isola è tra le 7 regioni che non hanno nuovi positivi. Al sud sono la Sicilia, la Basilicata e la Puglia a registrare la buona notizia. Ma c’è anche la Sardegna che è a zero casi di coronavirus. La curva epidemiologica del covid 19 in Sicilia è sempre più in netto miglioramento: in 24 ore il numero dei ricoveri è sceso di una unità: da 6 a 5. Mentre, ormai da un paio di giorni non si registrano più nuovi ricoveri nelle terapie intensive. Il quotidiano report diffuso dalla Protezione civile nazionale, parla di 123 ancora positivi dall’inizio dell’emergenza, 118 sono invece i soggetti ancora in isolamento domiciliare e gran parte sono tutti asintomatici. Mentre, sempre dall’inizio della pandemia ad oggi i dimessi e guariti sono 2.683, così come ormai da diversi giorni non si registrano nuovi deceduti e il dato è fermo a 283 vittime. I casi identificati da sospetto diagnostico sono invece 2.749, mentre i casi identificati da attività di screening sono 350, per un totale di 3.099 casi totali finora accertati. il totale dei casi testati si attesta a 189.943, mentre dall’inizio dell’emergenza ad oggi i tamponi “processati” dai centri regionali autorizzati sono finora 235.174, di cui 1.516 in più nelle ultime 24 ore.