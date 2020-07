Il covid ha bruciato 280 miliardi di euro: i bilanci delle aziende in Sicilia

Il lockdown per contenere la pandemia da covid ha fatto bruciare ben 280 miliardi di euro. I bilanci delle aziende, disastrate dalla crisi anche in Sicilia, parlano chiaro, con i dati delle principali province: Trapani (-19,3%), Palermo (-17,7%), Agrigento (-19,6%), Caltanissetta (-19,7%), Enna (-19,9%), Catania (-19,8%), Ragusa (-19,2) e Siracusa (-13,7%). Quest’ultima è la provincia che soffre meno in tutta Italia dove si registra in pratica un fatturato in caduta libera per le aziende, sia Spa che Srl, nel primo semestre dell’anno. In Sicilia è Messina la provincia in maggior sofferenza (-20,1%).