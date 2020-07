Reati tributari, 30 indagati tra cui un imprenditore del Ragusano

Reati tributari con il coinvolgimento di professionisti. La guardia di finanza di Catania ha eseguito 24 arresti, 21 dei quali ai domiciliari, e 6 misure interdittive di un anno nei confronti di 30 persone indagate, tra cui un imprenditore della provincia di Ragusa.

Militari delle Fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Catania hanno sequestrato anche 11 società commerciali coinvolte nell’inchiesta della Procura di Catania e beni per equivalente per 9,5 milioni di euro. L’operazione ha interessato anche le province Milano, Roma, Viterbo e Latina. Le accuse, a vario titolo, nell’inchiesta denominata “Fake credits”, sono associazione a delinquere, reati tributari e indebite compensazioni aggravate dalla partecipazione di professionisti. Le indagini, condotte tra febbraio 2019 e aprile 2020, hanno tracciato la commercializzazione di oltre 25 milioni di euro di crediti fittizi, di cui oltre 9,5 milioni utilizzati per indebite compensazioni. La guardia di finanza parla dunque di “un vorticoso giro di crediti tributari ‘fasulli’ creato attraverso il reperimento e la costituzione di società ‘farlocche'”.