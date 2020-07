Giovedì 9 luglio in apertura di giornale radio la cronaca con uno sventato furto a Ragusa e un’aggressione con un ferito a Santa Croce. Poi dati sempre più incoraggianti e la mossa della giunta comunale di Modica per far arrivare liquidità per le esangui casse comunali. E ancora sarà completato l’autoporto di Vittoria con i fondi stanziati dalla Regione e infine lo sport.

GIORNALE RADIO CDR EDIZIONE DI GIOVEDI 09 LUGLIO 2020

https://corrierediragusa.it/wp-content/uploads/2020/07/gr-gio-09-lug-2020.mp3