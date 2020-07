Edizione di lunedì 6 luglio del giornale radio che si apre con la decisione dei giudici del riesame che lasciano in carcere il carabiniere arrestato per l’omicidio del cuoco modicano Peppe Lucifora. Poi la questione dei migranti fuggiti da un centro di Ragusa e dall’hotspot di Pozzallo in piena emergenza covid. Un’ampia pagina di cronaca con 2 ragazzi morti a Vittoria, un’aggressione con un machete a Scicli un incidente stradale a Modica.

GIORNALE RADIO CDR EDIZIONE DI LUNEDI 06 LUGLIO 2020

https://corrierediragusa.it/wp-content/uploads/2020/07/gr-lun-06-lug-2020.mp3