In Sicilia temperature oltre i 40 gradi: caldo africano fino a venerdì

E’ cominciata una settimana caldissima per la Sicilia dal punto di vista meteo, con temperature che saliranno oltre i 40 gradi. Il caldo africano si protrarrà almeno fino a venerdì prossimo. Fino a giovedì mattina il tempo difatti non muterà, il sole sarà prevalente su gran parte delle regioni e in particolare in Sicilia, dove si sfioreranno i 43 gradi. Venerdì poi un vortice ciclonico piomberà sull’Italia. Sin dalle prime ore del giorno sono previsti rovesci e temporali localizzati. Le temperature caleranno bruscamente anche di 10 gradi rispetto ai giorni precedenti. Nel primo weekend di luglio il maltempo andrà spostandosi verso sud.