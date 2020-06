Covid: un solo nuovo caso di contagio in Sicilia e nessun decesso. Il virus è meno aggressivo

Un nuovo caso di contagio in Sicilia, per la precisione in provincia di Messina, nelle ultime 24 ore e nessun decesso per quanto riguarda il covid, che si sta confermando essere meno aggressivo. Gli attuali positivi, come comunicato dalla Regione alla Protezione civile, attualmente, sono 127 (meno 3 rispetto a domenica), per un totale di 3.078 (329 con attività di screening diagnostico). Rimangono ricoverate 24 persone di cui 3 in terapia intensiva, mentre sono 10 le persone in isolamento domiciliare. Sono oltre 1.000 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.