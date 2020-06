In apertura di giornale radio il potenziamento delle terapie intensive per una eventuale intensificazione dell’emergenza covid. Poi la cronaca con un locale danneggiato e una rissa a Modica. La possibilità di sposarsi in chiesa senza l’obbligo delle mascherine a Ragusa e la ricca pagina di sport.

GIORNALE RADIO CDR EDIZIONE DI DOMENICA 28 GIUGNO 2020

https://corrierediragusa.it/wp-content/uploads/2020/06/gr-28-definitivo.mp3