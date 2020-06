AUDIO Giornale Radio / Edizione di venerdì 26 giugno 2020

In apertura di Giornale Radio le irregolarità nei voucher lavoro a Vittoria: denunciati ex dirigente ed ex dipendente. Indagini della Dia sul Consorzio autostrade siciliane: scoperti appalti pilotati e assunzioni di favore. Grosso incendio tra la collina Imbastita e contrada Zagarone a Scicli: distrutta macchia mediterranea. 180.000 euro stanziati dal Miur per 8 istituti scolastici di Vittoria. Rete lavoro agricolo di qualità: Ragusa prima provincia in Sicilia. Infine lo sport.

GIORNALE RADIO CDR EDIZIONE DI VENERDI 26 GIUGNO 2020