Coronavirus: SiciliaSicura raggiunge quota 37.000 download

Sono state 37.000 gli utenti che hanno scaricatp l’app “SiciliaSiCura” creata per i turisti che arrivano nell’Isola. Delle persone che nelle ultime due settimane hanno utilizzato l’applicazione creata dalla Regione 11 mila sono stranieri, quasi tutti europei, quasi 27.000 sono gli italiani provenienti soprattutto dalle regioni del Nord. Per l’assessore al Turismo, Manlio Messina, si tratta di una segnale molto positivo che segnala un interesse per la Sicilia grazie anche al fatto che l’impatto covid è al minimo. Solo 31.000 persone, tuttavia, hanno comunicato le loro generalità visto che i dati sono richiesti solo su base volontaria. Per il turismo siciliano è un timido segnale perché il quadro complessivo, almeno in questo mese è poco incoraggiante. Le difficoltà di raggiungere la Sicilia soprattutto con l’aereo con pochi voli, e tutti a caro prezzo, pesano ed inoltre il mercato del Nord Europa, tradizionale bacino del turismo in Sicilia, non si muove. Pochi i tedeschi e soprattutto i paesi scandinavi che hanno affollato Taormina, Cefalù e Siracusa negli anni passati.