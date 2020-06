Infuria la polemica sui dati dei contagiati da covid in Sicilia: l’assessore Razza spiega

Infuria la polemica sui dati dei contagiati in Sicilia che, si è scoperto, sono stati comunicati in modo non rispondente alla realtà . Il ricalcolo ufficiale effettuato dal Dasoe Osservatorio Epidemiologico della Regione dice che gli attuali positivi nell’Isola sono 150 con una variazione di meno 487. Sono 26 i pazienti ospedalizzati: 21 ricoverati nei reparti di Malattie infettive e nei Covid-Hospital e 5 in terapia intensiva. Il report mette a fuoco anche altri dati: 124 sono i soggetti ancora in isolamento domiciliare, mentre i dimessi/guariti sono, invece, 2.640. I casi totali sono 3.070 mentre i tamponi finora “processati” dall’inizio dei controlli sono 187.869. Stabile il dato relativo ai decessi: 280. Ben diverso, e per fortuna ben più confortante, il dato comunicato fino a mercoledì quando i positivi risultavano essere 805. La Sicilia si è comportata bene, ha seguito le regole ma alla fine si è indignata per il clamoroso errore che ha proiettato un quadro generale dell’Isola profondamente distorto e soprattutto ha mantenuto preoccupazione tra la popolazione.

L’assessore alla Salute Ruggero Razza ha cercato di metterci una pezza ed ha anzi spostato l’attenzione dicendo : “Queste polemiche mi sembrano singolari e irrispettose nei confronti dei tanti professionisti che stanno tuttora combattendo il coronavirus negli ospedali siciliani o assicurano assistenza alle persone a casa. Ho letto sui social di persone che mettono in dubbio addirittura l’esistenza della pandemia. È assurdo e immorale specie per la memoria delle circa 300 vittime siciliane e dello loro famiglie che non hanno potuto nemmeno vivere l’intima pietà dell’ultimo saluto. In Sicilia si è sempre garantito un letto o un posto di terapia intensiva a quanti ne avessero bisogno”. Fin qui Razza, ma basterà a rassicurare le famiglie siciliane dopo questa gran confusione sui numeri?

M5S: “INTERROGAZIONE SENZA RISPOSTA”

“I dati sbagliati sui pazienti Covid? Nessuna meraviglia, lo sapevamo e lo avevamo pure denunciato a fine maggio in una interrogazione a Musumeci e a Razza che è rimasta senza risposta”. Lo afferma la deputata del M5S all’Ars, Jose Marano, che non si dice per nulla sorpresa dell’enorme discrepanza tra i dati reali e quelli denunciati dalla Regione in relazione ai pazienti positivi al covid 19. “Su questa vicenda – conclude la deputata – ci aspettiamo precise e circostanziate risposte dal governo, che in diversi aspetti si è rivelato inadeguato a gestire l’emergenza”.

“SCUSATE, CI SIAMO SBAGLIATI”!

“Scusate, c’è stato un errore”, e la Sicilia diventa, per un balletto di numeri, covid free o quasi. Non sono, infatti, 805 i pazienti in isolamento a casa ed ospedalizzati per via del virus, come fino ad oggi ufficializzato, ma appena 153. Una differenza sostanziale che rasserena, che riduce al minimo i contagiati ed indirizza la Sicilia verso il traguardo di un territorio immune. Che in piena emergenza, con tutta l’attenzione dedicata da tecnici e sanitari, report quotidiani, analisi e grafici si sia potuto incorrere in un errore così madornale è inspiegabile o quasi e dà ragione agli scettici ed ai negazionisti di turno. Secondo i tecnici della Regione si è trattato di un doppio conteggio di alcuni pazienti in fase iniziale ed al mancato censimento di una parte dei guariti in corso d’opera. Esulta per il nuovo dato l’assessore alla salute ma la magra figura resta ed ha del clamoroso. Il nuovo dato rende giustizia a quanti nel corso degli ultimi mesi hanno rispettato le regole date, hanno evitato assembramenti ed occasioni di contatto. Allo stesso tempo i numeri incoraggianti e l’inizio della fase 3 che riporta la situazione ad uno stato di quasi normalità nella vita sociale non deve fare allentare la guardia e tenere invece l’attenzione alta.

IL PD INSORGE SULL’ERRORE: “GRAVI DANNI ALL’ECONOMIA

“La notizia dei ‘conti sbagliati’ dei malati Covid, per la quale il governo Musumeci sembra quasi esultare, se da un lato ci conforta poiché il numero di soggetti positivi nell’isola è più basso di quello inizialmente comunicato, dall’altro è assolutamente preoccupante: ma come può il governo Musumeci avere sbagliato a contare i malati? Ci rendiamo conto delle conseguenze determinate da questo calcolo errato? In che mani è la Sicilia?”. Lo dicono il capogruppo Pd all’Ars Giuseppe Lupo ed il parlamentare regionale Baldo Gucciardi. “A causa del conteggio sbagliato si è determinato un allarme evidentemente sovradimensionato – aggiungono Lupo e Gucciardi – che ha portato alla paralisi delle attività commerciali con provvedimenti drastici di chiusura che in Sicilia sono andati anche al di là di quelli indicati dal governo nazionale. Ma cosa ancora più grave è che l’intero sistema sanitario regionale è stato ‘tarato’ sull’emergenza Covid più di quanto fosse necessario: questo ha spostato intere strutture e risorse sanitarie sulla cura al Coronavirus, rinviando o congelando gli interventi ‘ordinari’ per patologie anche gravi. Così oggi ci troviamo con malati ‘non-Covid’ che non sono stati curati nel modo adeguato, con esami rinviati, diagnosi tardive, ospedali ‘dedicati’ e non ancora ‘riconvertiti’ con enorme dispendio di fondi pubblici, liste d’attesa ingolfate, e ci vorranno mesi per un ritorno alla normalità”.

“Il presidente Musumeci, che fino ad oggi ha gestito in prima persona l’intera organizzazione dell’emergenza Coronavirus, ha commesso un errore gravissimo che i siciliani stano pagando e pagheranno a caro prezzo – continuano Lupo e Gucciardi – e adesso tenta di nascondere tutto limitandosi a comunicare il numero inferiore di malati, e fingendo di non vedere le conseguenze del suo madornale errore. Questa vicenda non può essere chiusa con un comunicato stampa: Musumeci venga immediatamente in Parlamento, si assuma le sue responsabilità e spieghi cosa è successo e soprattutto cosa si sta facendo per rimediare rapidamente a questo drammatico pasticcio a danno della salute e dell’economia dei siciliani”.