Circa 600.000 lavoratori sospesi in Sicilia a causa del coronavirus

Cosa è accaduto all’economia siciliana nei mesi del lockdown? Il “Report Sicilia” elaborato dal Diste dice che 600.000 lavoratori, ovvero il il 42,5% del totale, sono stati sospesi; si è perso il 40% del valore aggiunto. Il turismo è in cima alla lista dei settori a rischio perchè in questo comparto influisce di molto il “nero” di piccolissime attività che portano i dati reali a 80 mila occupati e 6,5 miliardi di valore aggiunto e che, non “esistendo”, non hanno ricevuto alcuna tutela durante il “lockdown” e ora hanno più difficoltà a ripartire. L’analisi del “Report Sicilia” è impietosa: «Lo svuotamento delle strutture ricettive concluso intorno a metà marzo, e la scomparsa della clientela nei mesi di aprile e maggio, ha comportato per l’intero periodo gennaio/maggio una flessione di 2 milioni e 400 mila soggiorni con un calo tendenziale del 60%.

Stimando una spesa media a soggiorno di 120 euro per gli alberghi di 5 stelle-5 stelle lusso e 4 stelle e di 80 euro per gli ospiti delle altre tipologie ricettive, la categoria lusso avrebbe perso un fatturato di 150 milioni e l’altra un fatturato di circa 90 milioni, per un totale di 240 milioni. Con la riapertura da giugno, l’attività è destinata a subire nuovi cedimenti (-70%), imposti dalla caduta della domanda interna e dall’indubbia rarefazione di quella estera, per arrivare ad un -40% totale a dicembre». Ed il futuro non dice per nulla bene perché, si legge nel documento, che “tra giugno e dicembre si potrebbero perdere altri 6,6 milioni di soggiorni. La perdita di fatturato sarebbe in totale di 670 milioni. Le proiezioni per l’intero 2020 mostrano una flessione dei pernottamenti dai 15,1 mln del 2019 a 6,1 mln. In termini di fatturato le perdite potrebbero superare i 900 milioni, pari al 60% circa del fatturato del 2019. Anche negli altri settori non c’ molto da prendere: perché la previsione dice che il valore aggiunto scenderà di 13 miliardi (- 16%) con 164 mila posti di lavoro in meno, pari a meno 12%.