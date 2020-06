Il lavoro agile non funziona: rientro per i dipendenti regionali

Il lavoro agile non funziona alla Regione ed il presidente della Regione Nello Musumeci ordina di rientrare in ufficio. Dalla prossima settimana, chiede il presidente, almeno la metà dei dipendenti regionali dovrà riprendere posto alla propria scrivania ed abbandonare le mura di casa e computer. Musumeci ha “scoperto” che la produttività dei dipendenti con il lavoro fatto da casa è del tutto insufficiente; le pratiche già numerose accumulate crescono invece di diminuire ed in molti se la sono presa comoda. Chiare le parole di Musumeci che segnala “ disservizi e ritardi non più tollerabili anche in considerazione della grave crisi economica e sociale che colpisce la Regione”. Il pressing di Musumeci vale per tuti e quindi anche per i dipendenti degli enti vigilati e delle società partecipate “fermo restando il rispetto delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del personale”. L’iniziativa ha subito trovato un muro da parte dei sindacati che prima che i dipendenti rientrino chiedono che siano garantite. I sindacati hanno chiesto un incontro all’assessore agli Enti Locali, Bernadette Grasso, per verificare la disponibilità degli spazi per garantire il necessario distanziamento nella sede fisica di lavoro.