AUDIO Giornale Radio / Edizione di giovedì 18 giugno 2020

In primo piano l’interrogatorio del carabiniere arrestato per l’omicidio del cuoco modicano Peppe Lucifora. Poi la seconda candidatura ufficiale a sindaco di Vittoria per le elezioni del prossimo 4 ottobre. La richiesta di dimissioni dell’assessore di Comiso Manuela Pepi da parte di Articolo Uno. I circa 2 milioni di euro destinati alle scuole iblee per la riapertura del 14 settembre e lo sport.

Premere “Play” sul lettore sotto per ascoltare l’ultima edizione del Giornale Radio CdR

GIORNALE RADIO CDR EDIZIONE DI GIOVEDI 18 GIUGNO 2020