La scuola riapre per lo svolgimento degli esami di stato

La scuola riapre. Lo fa per lo svolgimento degli esami di stato che cominceranno mercoledì. Lunedì si riuniscono le commissioni di esame, composte da sei docenti interni e coordinate da un membro esterno. La riapertura degli edifici scolastici dopo la chiusura totale del 5 marzo è un altro segnale del ritorno alla normalità anche se nell’esame di Stato definito dal Ministero c’è poco di normale rispetto al passato. In qualche modo si tratta di una maturità storica perché mai fino ad ora l’esame era stato modificato in modo così radicale. Sono scomparse infatti le prove scritte, vero spauracchio per gli studenti, e l’esame avrà la durata di un’ora con un colloquio. La vera novità è la compresenza fisica di esaminatori ed esaminando dopo mesi di lezioni in video conferenza. Le commissioni di esame si riuniscono per esaminare il curriculum dello studente, per preparare le schede personali e definire i criteri per l’attribuzione del voto. Poi da mercoledì il via all’esame vero e proprio. Ogni Commissione non potrà esaminare più di cinque candidati al giorno e non oltre i 60 minuti di tempo e speciali indicazioni sono state date nel caso in cui lo studente presenti una disabilità. La prova orale varrà 40 punti e 60 i crediti derivanti dalla carriera scolastica. Si comincerà con l’analisi testuale e critica di un testo di italiano per poi spaziare in altre materie oggetto di studio dell’ultimo anno di corso. Prevista anche una relazione sull’esperienza scuola-lavoro fatta. I maturandi in Italia sono 480.000 ed in provincia di Ragusa 2.922. A giudicarli saranno 81 commissioni. Massima sicurezza igienico-sanitaria all’interno degli istituti.

Prima di accedere nell’aula sede di esame è obbligatorio igienizzare le mani e per facilitare l’operazione all’ingresso delle stesse docenti e studenti troveranno il dispenser con il disinfettante, inoltre allo studente sarà consentito di non indossare la mascherina di protezione perché sarà posto alla distanza di due metri dalla Commissione e se vorrà utilizzare un personal computer dovrà attenersi ad usare quello messo a disposizione dall’istituto in quanto sarà stato accuratamente disinfettato e igienizzato.