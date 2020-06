Acqua cara per i siciliani: in media si paga 445 euro l’anno

Le famiglie siciliane hanno pagato in media 445 euro l’anno per la bolletta idrica (circa 11 euro in più rispetto alla media nazionale che è di 434 euro) con un aumento del 3,5% rispetto al 2018. E’ questa la fotografia che emerge dall’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva. Le tariffe sono indicate rispetto ad una famiglia tipo di tre componenti ed un consumo annuo di 192 metri cubi. Le famiglie più “tartassate” risiedono nell’ordine in Toscana (688 euro), Umbria (531 euro), Marche (527 euro) ed Emilia Romagna (511 euro) ed il Molise con 163 euro l’anno è la regione più economica. In Sicilia sono notevoli le differenze tariffarie anche fra i singoli capoluoghi. Catania con i suoi 224 euro è la città più economica, Enna con 748 euro la più cara. Ragusa è al centro della classifica con 478 euro pur se la tariffa non è aumentata rispetto al 2018 e si colloca nella media regionale che risulta essere di 455 euro. Il dato preoccupante in tutta la Sicilia, Ragusa compresa che il 48 per cento dell’ acqua immessa in rete si disperde facendo aumentare il dispendio e quindi i costi. Le cause sono da ricercare nella vetustà delle reti e degli impianti che, sono stati realizzati da oltre 30 anni nel 60% dei casi.