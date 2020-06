La scuola in Sicilia riaprirà a settembre, ma i dubbi sono ancora tanti

La scuola riaprirà a settembre ma i dubbi sono ancora tanti. Il gruppo di lavoro insediato dall’assessore alla Pubblica Istruzione Roberto Lagalla ha dato le sue prime indicazioni. La mascherina si dovrà indossare in tutte le aree comuni ma non in classe dove è previsto, invece, un distanziamento tra i banchi, spazi permettendo. Le lezioni dovranno avere una durata di almeno 40 minuti negli istituti superiori per consentire areazione delle aule e limitare la concentrazione di persone per troppo tempo all’interno dell’aula. I docenti rispetteranno il loro monte orario settimanale di cattedra ma l’abbreviazione delle lezioni consentirà di avere più tempo per altre lezioni e servizi. Prevista anche una diversificazione degli orari di inizio dell’attività per evitare intasamenti ed i doppi turni, che grazie al ridimensionato della lezione consentirà di chiudere la giornata scolastica alle 16. Gli esperti pensano anche a dare continuità, seppur ridimensionata, alla didattica a distanza. L’assessore vuole dare autonomia ai dirigenti scolastici offrendo loro una serie di alternative da porre in essere come l’utilizzo di palestre, musei, teatri e cinema. Non è stata ancora fissata la data di apertura del nuovo anno scolastico ma sarà certamente a settembre inoltrato anche se a fine settembre è prevedibile il referendum e quindi l’utilizzo degli edifici scolastici ed il 4 ottobre si vota per le amministrative.