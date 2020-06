Oltre 3.000 turisti hanno scaricato l’app “Sicilia si cura”

Sono oltre 3.000 i turisti che hanno scaricato l’applicazione “Sicilia si cura”. Non si tratta solo di visitatori italiani ma anche stranieri che hanno avuto subito un problema. L’applicazione “traccia turisti” non ha una versione in inglese o in altre lingue e per chi viene dall’estero è un problema come usarla, a meno di avere qualche amico italiano. Un problema che l’assessorato ha promesso di risolvere al più presto con la società che ha realizzato l’applicazione al costo di poco meno di 40.000 euro. Nonostante tutto sono stati registrati circa 3.000 download nei 2 giorni dal lancio dell’applicazione che fa parte del protocollo sicurezza, prevista da una ordinanza emessa dal governatore Nello Musumeci. Il numero è andato al di là di ogni aspettativa e fa ben sperare per il rodaggio di uno dei nuovi meccanismi che saranno alla base della stagione turistica appena avviata, quella che in cui la Sicilia degli albergatori e degli operatori economici prova a uscire dal tunnel del coronavirus. Il coordinamento dell’iniziativa è responsabilità della Protezione civile regionale che ha messo a disposizione anche un numero verde. I flussi saranno tenuti sotto osservazione grazie ad un report settimanale dal quale si potrà avere un quadro globale e per provincia dell’andamento. L’ordinanza prevede che l’isolamento domiciliare conseguente all’accertamento della positività al contagio, dove non sia necessario il ricorso a cure ospedaliere, è organizzato dalla Regione. Il tutto senza oneri a carico dell’interessato.