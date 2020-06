AUDIO Giornale Radio CdR Edizione di martedì 09 giugno 2020

Ecco i principali temi di questa edizione del giornale radio: apertura sulla questione delle spiagge libere in Sicilia ai tempi del coronavirus. L’estate è alle porte ma la confusione è ancora parecchia. La cronaca giudiziaria con la condanna di madre e figlio che rubarono 15.000 euro di merce in una gioielleria di Ragusa. Il no del comune di Ragusa alla tecnologia 5G e il ringraziamento all’Asp di Ragusa del parente di un paziente deceduto all’ospedale Maggiore di Modica, dove è stata apprezzata l’umanità dei medici. Infine il rischio usura per gli imprenditori iblei, la videosorveglianza a Modica contro lo spaccio nelle scuole e la consueta pagina dello sport ibleo.

GIORNALE RADIO CDR EDIZIONE DI MARTEDI 09 GIUGNO 2020